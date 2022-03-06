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Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende

Armatür Derneği ve Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Turhan "Tarihimizde ilk defa müşterilerimizden sipariş iptalleriyle karşılaştık. Umuyorum Rusya-Ukrayna savaşı biter. Yoksa tüm sanayi sektörleri duracak gibi gözüküyor. Birçok müşterimizin yassı ham madde sıkıntısı olduğu için üretimi yarıya indi. Türkiye hammaddesini kendi üretmeli" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Mart 2022 07:00
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Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende

Rusya-Ukrayna savaşı küresel ticareti vurdu. Savaş sebebiyle ham madde fiyatları sürekli artış gösterirken, Rusya ve Kuzey ülkelerinden siparişlerde iptaller yaşanıyor. Savaşın ticareti olumsuz etkilediğini belirten Armatür Derneği Başkanı ve Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan "Tarihimizde ilk defa müşterilerimizden sipariş iptalleriyle karşılaştık. Rusya bizim hem ham madde aldığımız bir ülke hem de ihraç pazarımız. Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan... Bu ülkelerin hepsini bir bütün olarak görüyorum. Bu durumda kaybettiğimiz sadece Rusya ve Ukrayna değil, bütün kuzey pazarı. Bu olayı Türkiye'nin yaşadığı en büyük kriz olarak görüyorum. Umuyorum bu savaş bir hafta on gün içerisinde biter. Bitmezse bütün sanayi sektörleri duracak gibi gözüküyor. Birçok müşterimizin şu anda yassı ham madde sıkıntısı olduğu için üretimleri yarıya indi. Türkiye hammaddesini kendi üreten bir ülke olmalı. Devlet destekleri bu noktada kritik önem arz ediyor" diye konuştu.

UCUZ ÜRÜN DÖNEMİ SONA ERDİ

Dünyada ucuz ürün döneminin sona erdiğini vurgulayan Gökhan Turhan "Herkes karını yükseltmeye çalışıyor çünkü yerine koyamıyorsunuz. Ham maddeye dünle bugün arasında yüzde 10 zam geliyor. O yüzden gelen zamlara en hızlı adapte olabilen şirketler ve ülkeler ayakta kalacak. Adapte olamayan şirketleri de çok büyük sıkıntılar bekliyor. Biz ülke olarak sisteme ve şartlara hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Mesela ülkemizde inanılmaz bir bakır cevheri var ancak maalesef madenleri yeteri kadar işletemiyoruz. O yüzden ham madde ihtiyacımız artıyor. Rusya-Ukrayna olaylarında orta bir noktada durmamız gerektiğini ve ticaretimize yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SERMAYE ARAZİYE VE BETONA GİDİYOR

Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine de değinen Turhan şu ifadeleri kullandı: Bunun için sanayinin önünü açmamız gerekiyor. Üretim için Marmara dışında ikinci bir bölgeyi bulmak durumundayız. Arazi ve inşaat maliyetleri tüm enerjimizi alıyor. Son yatırımımızda İstanbul Silivri'de, ana fabrikamızın hemen yanında yer alan arazinin metrekare fiyatına 500 doların üzerinde bir rakam ödedik. 7 bin metrelik bir alandan söz ediyoruz. Bu parayı sadece araziye verdik. Onun üzerine yapacağımız inşaat maliyeti de yaklaşık 10 milyon dolar olacak. Makine maliyetleri ve diğer maliyetlerle birlikte toplam yatırımımız yaklaşık 25 milyon dolar olacak. Sanayici bütün parasını araziye, betona yatırdığında teknolojiye yeteri kadar güç ve para ayıramıyor.

25 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Turaş Gaz Armatürleri, Silivri'de yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımla yeni fabrika yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Meksika'da üretim için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın önemli ticaret merkezlerinde yatırım planlarının olduğunu ifade eden Turaş CEO'su Aykut Yıldız "Amerika'da ve İtalya'da ekiplerimiz var. Yatırım planlarımızın olduğu başka ülkeler de mevcut. Türkiye beyaz eşya alanında çok iyi bir yerde bulunuyor. Biz beyaz eşya üreticilerin tedarikçisiyiz. Halihazırda 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'yi, Avrupa'ya ürün üreten bir ülke haline getirmek istiyoruz" dedi.

ÖMER TEMÜR

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