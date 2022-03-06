'Bergen' filmi o ilçede gösterime girmeyecek!

Hayatı acılarla geçen sanatçı Bergen'in yaşamını konu alan ve Türk sinemasında uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, izleyiciyle buluştu. Ancak film, sanatçıyı öldüren kocası Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. Yüzüne kezzap attırıp bir gözünün kör olmasına neden olduğu Bergen'i henüz 30 yaşındayken 1989'da öldüren kocası Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da filmin vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları ortaya atıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan bu iddiaları yalanladı, ancak yaptığı açıklamalarla "Bu neyin kafası" dedirtti.



'İZİN VERMEYECEĞİM'



Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini, bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti. İddialara cevap veren Özgan, "Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir? Uçağın fabrikasının, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir? Doğu Roma'nın en önemli yıkımının altında Anadolu'ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.

KATİL KOCA KONUŞTU:



Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim

SABAH'A konuşan Bergen'in katili Halis Serbest ise filmin gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, "Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi. Hatta film Adana'da bile çekilmedi. Hayal ürünü olan bu filmi izlemeyi düşünmüyorum. Filmde Bergen'i canlandıran kadın oyuncu bana 'Cani adam' demiş. Ben cani değilim. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

MURAT KARAMAN