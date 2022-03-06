Film gibi dava 10 yıl sonra mutlu bitti

İzmir'de maddi zorluklarla yaşayan Berrin Aşık'ın (51), gerçek babasının iş insanı Halim Bükcüoğlu (77) olduğunu öğrenmesiyle başlayan film gibi dava şöyle gelişti: Berrin Aşık'ın annesi Rezzan Acül, yıllar önce çalışmak için Almanya'ya gitti, eşi Mehmet Acül ise Türkiye'de kaldı. Rezzan Acül'ün Almanya'da Halim Bükcüoğlu ile yasak ilişkisinden Berrin Aşık dünyaya geldi. Rezzan Acül, Berrin bebeğin kendisinden olduğunu söyleyip kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi.

Berrin Aşık, zaman zaman kendisini görmeye gelen Bükcüoğlu'nu 27 yaşına kadar yakını olarak bildi. 24 yıl önce Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık dava açtı ancak Bükcüoğlu "Gerçek baban ben değilim" diyerek davayı geri çekmesini istedi. Aradan geçen sürede Aşık'ın annesi Rezzan Acül 1995'te, babası Mehmet Acül ise 1999'da vefat etti. Kafası karışan Berrin Aşık, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'a danıştı.



TAZMİNAT DAVASI



Aşık, 2012'de, Bükcüoğlu'na hem babalık hem de kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı. İstanbul'da polis tarafından yakalanan Bükcüoğlu, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürülerek kan ve doku örnekleri alındı. DNA testine göre Berrin Aşık'ın babasının yüzde 99.99 gayrimenkul zengini Bükcüoğlu olduğu belirlendi. Mahkeme, Bükcüoğlu'nun Aşık'ın babası olduğuna karar verdi. Bükcüoğlu'nun itirazı sonucu dosya önce Bölge Adliye Mahkemesi'ne ardından da Yargıtay'a gitti. Yerel mahkemenin, Aşık'ın babasının Bükcüoğlu olduğu kararı Yargıtay tarafından da onandı.

ARSASINA İHTİYATİ HACİZ



SABAH'A konuşan Avukat Varol Turbay, "DNA testi ile babalık davası kesinleşti. Şimdi sırada yoğun mesaimiz sonucu Türkiye'de hayata geçirdiğimiz babalığın benimsenmemesi nedeniyle manevi tazminat davasının karara bağlanması var" dedi. Öte yandan dava sırasında Çamlıca'daki taşınmaz dahil yaşlaşık 50 milyon lira değerindeki tüm mal varlığını elden çıkaran Bükcüüoğlu'nun Çamlıca'daki bin metrekare büyüklüğündeki hisseli arsasına ihtiyati haciz konuldu.



Ceyhan TORLAK