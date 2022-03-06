Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 12:17
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız