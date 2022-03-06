Ukrayna'da büyük korku! TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü
TRT Haber ekibi Ukrayna'nın Irpin şehrinde sivillerin tahliyesini görüntülerken Rus ordusunun saldırı anlarına şahit oldu. Bir bomba ise TRT Haber ekibinin yakınlarına düştü.
Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Mart 2022 14:50
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ediyor.
Başkent Kiev'e çok yakın bir nokta olan Irpin'de, tahliyeler gerçekleştirilirken yoğun çatışmalar da sürüyor. TRT Haber ekibi de o sıcak anların ortasında kaldı.
Sivillerin tahliyesini görüntüleyen ekibin yakınlarına bomba düştü.
Rus birliklerin önünde, Kiev'den önceki en önemli duraklardan biri olarak bilinen Irpin'i ele geçirmeleri halinde, başkente erişmeleri için başka büyük yerleşim merkezi kalmayacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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