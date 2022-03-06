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AK Partili Yavuz, partisinin Muğla İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünde engel bulunmadığını belirterek, "18 Haziran 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak önümüze gelecek ve yeniden cumhurbaşkanı seçilecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 16:38
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AK Partili Yavuz, partisinin Muğla İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Yavuz, Muğla Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok ilkler, yenilikler, güzellikler yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Seçim öncesi çalışmalar için Muğla'da olduklarını aktaran Yavuz, seçime bir yıl kala yapacakları çalışmalar olduğunu ve tempolarını artırarak çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sorumluluklarının çok büyük olduğunu ve bunun farkında oldukların vurgulayan Yavuz, "Sandık 18 Haziran 2023'te gelecek. Böyle söyleyince 'Seçimi bir hafta öne alacaklar' diyorlar. Bu bir çarpıtma ve manipülasyon. Tam bir cehalet örneği. Çünkü yasa gereği 18 Haziran'da olacak, biz istediğimiz için değil. Sandığa kadar yapacağımız çok iş var. Normal zaman, seçim sürecine hazırlık zamanı, kampanya süreci ve seçim günü olmak üzere 4 kısımda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

-"Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla sahip çıkmaya mecburuz"

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünde hiçbir engel bulunmadığını dile getiren Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde toz kadar bile engel yok. 18 Haziran 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak önümüze gelecek ve yeniden cumhurbaşkanı seçilecek. CHP'nin korkusu büyük. Boşuna çırpınıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sistem değişse de "CHP zihniyeti"nin değişmediğini, artık eski Türkiye'nin olmadığını belirtti.

AK Parti iktidarı döneminde çok önemli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan demek istikrar demek. Madem böyle bir lider var, bu liderle daha fazla yol almamız gerekiyor. Önümüz aydınlık. Bir iktidarın doğru mu yanlış mı olduğunu anlamanız için size ipucu veriyorum. Nükleer santraller yapılmaya devam ediyor mu? Kanal İstanbul yapılmaya devam ediyor mu? İnsansız muharebe aracı üretilmeye devam ediyor mu?, S400 çalışıyor mu? Bütün bunlar oluyorsa emin olun iktidarın başında doğru insan vardır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan gittiği, CHP zihniyetinden birisi geldiği gün S400'ler çöp olur. Mavi vatan diye bir dert olmaz, doğalgaz, petrol işi yatar. Nükleer santrallerin kapısına kilit vururlar. FETÖ ve PKK ile mücadeleyi bitirirler. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla sahip çıkmaya mecburuz."

-"Sandıklarda doğru insanların görev yapmasını sağlamak çok önemli"

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise 2023 seçimlerine gece gündüz demeden hazırlandıklarını söyledi.

Seçimlerin AK Parti iktidara geldikten sonra zamanında yapıldığını kaydeden Mete, "5 yıl çalışıyoruz ve bu nedenle seçim günü çok önemli. O gün sandıklara sahip çıkmak, sandıklarda doğru insanların görev yapmasını sağlamak çok önemli. Son ana kadar Okçular Tepesi'ni asla bırakmadan çalışacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Seçim ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, belediye başkanları, ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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