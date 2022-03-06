GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
GİMAT Yönetimi sıvıyağ stoklarının olmadığına ilişkin yapılan haberlere yönelik kamuoyu açıklaması yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Mart 2022 17:55
GİMAT, basına yansıyan manipülatif haberlerden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, "haberlerin gerçeği yansıtmadığını" söyledi.
Konuya ilişkin açıklamada, vatandaşların bir ayda aldığı yağları bir günde satın almak istemesinden dolay arz-talep dengesinin bozulduğunun, bunun haricinde bir stok sıkıntısının olmadığı belirtildi.
Açıklamanın tamamı:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız