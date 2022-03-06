6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 27 bin 671 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

Son 24 saatte 348 bin 146 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 32 bin 389, vefat sayısı ise 174 olmuştu.