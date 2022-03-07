'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş: Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı

'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada verdiği ifade ortaya çıktı.

"SUÇA TAHRİK VAR, İNFİALE SEBEBİYET VEREBİLİRLER" TESPİTİ

Sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri 2020 yılı Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videolar ise emniyetin radarına girdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan ve 'hanımağa' olarak Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı.

Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Yayınladıkları videolarda birbirlerini nasıl hedef gösterip, ölümle tehdit ettiklerini anlattı. Dahası savcılık şüphelilerin karşıt görüşlü suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine videolar paylaşıp birbirlerini tehdit ettikleri gibi suça tahrik edici ifadeler kullandıklarını belirledi. Savcılık videoların toplumda infiale sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.

"ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ..."

Dava kapsamında 'suç işlemeye alenen tahrik etme', halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, "Şoförlüğümü yapan Fırat Ş. isimli şahıs, erkek arkadaşım ile mesajlarımı, ona attığım özel görüntüleri kendi telefonuna atarak bunu para karşılığı Sedat Peker'e ve adamlarına satmış. Sedat Peker de bu görüntüleri kullanarak Youtube da adamlarına paylaşımlar yaptırdı ve beni sürekli ölümle tehdit etmeye başladı, Ben de devlet büyüklerini konuya dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinde paylaşım yaptım" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Can güvenliği olmadığını da belirten Akkuş paylaşımlarındaki silahlı görüntüleriyle ilgili de açıklama yaptı. "Polislik yaptığım dönemlerde çekinmiş olduğum görüntülerdir. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme adli kontrolü kaldırırken, sanıkların savunmalarının tamamlanmasını kararlaştırarak davayı erteledi.

ARZU KAYA