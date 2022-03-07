Belediyedeki cinayette çarpıcı karar! 'Göz işareti' beraati bozdu

18 Temmuz 2016'da Şişli Belediyesinde düzenlenen bir silahlı saldırıda Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş yaralanmıştı. Candaş, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirmişti. Sanıklar hakkındaki yargılama İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmıştı. Mahkeme heyeti, 18 Ocak 2019'da verdiği kararla, sanık Şenol Şahin'e, Cemil Candaş'a yönelik olarak "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası vermişti.

AZMETTİRİCİLERE 16'ŞAR YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme ayrıca, sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'a, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis ile cezalandırılmalarına, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'yi de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ile Metin Şentürk hakkında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" ve Selahattin Keten hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçunun işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraat kararı verilmişti. Karar sonrasında verilen hükümler istinaf başvurusu sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitmiş ve istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmişti. İstinaf'ın kararı sonrasında verilen hükümler hakkında temyiz isteminde bulunuldu. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

5 SANIĞIN CEZALARI, 4 SANIĞIN BERAATLERİ ONANDI

Daire heyeti, Ş.Ş. hakkında C.C.'ye yönelik "nitelikli kasten öldürme", sanıklar R.K. ve M.Y. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" ile sanıklar H.A. ve E.G. hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçlarından verilen cezaları onadı. Ayrıca, sanıklar B.Y, L.K. , M.T. ve S.K.'ye verilen beraat kararları da onandı. Heyet ayrıca, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle yerel mahkemece beraatine hükmedilen M.Ş.'nin beraat kararını da bozdu.

HAKSIZLIĞA GÖZ YUMMADI

Dairenin kararında, C.C.'nin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde MAKS sistemine kaçak girilerek taşınmaz ruhsatlar düzenlendiğini öğrendiğine ve düzenlenen ruhsatların iptali ile işlemi gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi.

USULSÜZ İŞLEMLERE KARŞI DURDUĞU İÇİN SEVİLMEZDİ

C.C.'nin Nisan 2016'da kimliği belirsiz kişilerce silah gösterilerek korkutulmaya çalışıldığı, Temmuz 2016'da Fatih Karateke tarafından saldırıya maruz kaldığı belirtilen kararda, sanıklar R.K. ve M.Y.'ın MAKS sistemine kaçak girilerek oluşturulan ruhsatlarının iptali edilmesinden, C.C.'nin usulsüz işlemlere yönelik tavizsiz tavırlarından dolayı rahatsız olduklarından bahsedildi. Kararda, cinayetin işlendiği gün sanıklar H.A. ve R.K.'nin birlikte, Ş.Ş., E.G. ve M.Ş.'nin de ayrı ayrı belediyeye geldikleri anlatılarak, eylemin nasıl geçtiğine dair detaylar paylaşıldı.

BERAATİ GÖZ İŞARETİ BOZDU

Ayrıca, sanık Ş.Ş.'nin C.C.'nin arkasından baktığı, sanık M.Ş. ile göz göze geldiği ve aldığı işaret sonrasında C.C. olduğuna emin olduğu kişiye arkasından hızla yaklaşarak ateş ettiğinin anlaşılması karşısında, sanık M.Ş.'ünC.C.'ın öldürülmesi eylemine "yardım eden" sıfatıyla katıldığı belirtilen kararda, sanık M.Ş.'ün 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerekirken beraatına karar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine vurgu yapıldı. Daire heyet, yerel mahkeme tarafından sanık M.Ş.'e verilen beraat kararını bozdu.