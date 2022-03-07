Emine Erdoğan 2 bin kadını Külliye'de ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organizasyonuyla yarın Cumhurbaşkanlığı Millet ve Kongre Merkezi'nde 'Kadının gücü Türkiye'nin gücü' programı düzenlenecek.

Toplumun tüm kesimlerini temsilen 2 bin kadının katılacağı programda son 20 yılda kadın alanında ilerlemelerin yer aldığı kısa infografik film gösterimi yapılacak. İlkleri başaran 40 kadına ait foto bloklara basılı fotoğrafların yer aldığı sergi de gezilebilecek.

Programa şehit anneleri ve eşleri, koruyucu aileler, engelli evde bakım ücreti alan anneler, sporcular ve sanatçılar davet edildi. Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, UN Women Türkiye Temsilcisi Asya Varbonova da davetliler arasında.

AKADEMİSYENLER KADIN SORUNLARINI MASAYA YATIRACAK

Programda Nilgün Balkaç moderatörlüğünde 'Kadının gücü Türkiye'nin gücü' paneli düzenlenecek. Panelde kadın alanında uzman akademisyenler Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Prof. Dr. Ali Murat Vural, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Prof. Dr. Rabia Bilici ve Av. Emine Erdem tarafından 10 dakikalık konuşmalar halinde gerçekleştirilecek. Panelde kadın ve aile, kadın ve medya, kadın ve şiddet, bağımlılık ile kadın ve ekonomi konuları ele alınacak.

Fatma GÖKSU