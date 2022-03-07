YKS başvuruları için bugün son gün



YKS başvuru ekranı 2022 ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte erişime açıldı. ÖSYM AİS üzerinden alınan YKS başvuruları, bu yıl üniversiteli olacak adaylar için aktif durumda. Başvuruların bitişi için geri sayım başladı. Öğrenciler son başvuru ve geç başvuru gününü merak ediyor. Üniversite sınavında TYT AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda girecekleri YKS için başvurularda sona gelindi. YKS başvurusu yapmak isteyen adayların sınav ücretlerini ödemesi ve başvuru işlemini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.

YKS başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda yayımlanan YKS başvuru kılavuzu ile birlikte başlamıştı. Başvurularda sona gelinen YKS için gözler son başvuru gününde. Henüz sınava başvuru yapmamış adaylar için geri sayım başladı. Başvuru tarihlerinin ardından YKS geç başvuru günü içinde de bir günlüğüne sistem aktif olacak. YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresi düzenlemesiyle gündeme gelmişti.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak. YKS sınavına başvuruda bulunmak için son gün.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.