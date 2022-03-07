Dolar 14,34 TL'ye yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar günü 14,34 liradan, avro 15,64 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,2670
|14,2680
|14,3420
|14,3430
|Avro
|15,5810
|15,5820
|15,6460
|15,6470
|Sterlin
|18,8260
|18,9200
|18,8620
|18,9550
|İsviçre Frangı
|15,4930
|15,5710
|15,4750
|15,5530
|ANKARA
|ABD Doları
|14,2370
|14,3170
|14,3120
|14.3920
|Avro
|15,5410
|15,6210
|15,6060
|15,6860
|Sterlin
|18,7660
|18,9760
|18,8020
|19,0120