Danıştay Kanal İstanbul'un bir bölgesindeki 'geçiş' ihalesini iptal etti

Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirten Danıştay, kararın kesin nitelik taşıdığını bu nedenle düzeltme yoluna gidilemeyeceğine hükmetti.

Uzmanların ve muhalefetin büyük tepkisine rağmen yapılacağı duyurulan Kanal İstanbul'la ilgili Danıştay'dan önemli bir karar geldi. Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Ispartakule Demiryolu İnşaatı ihalesini Danıştay 13. Dairesi iptal etti. "Pazarlık usulü" ile yapılan ihaleyi hukuka aykırı bulan Danıştay, gerekli rekabetin ve açıklığın sağlanamadığına hükmederek, ihalenin Kamu İhale Kanunu'nun 21/b fıkrasında aranan "ivedilik şartını" karşılayamadığını kanaat getirdi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Danıştay, kararın "kesin nitelik" taşıdığına hükmederek, itiraz yolunu da kapalı tuttu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, "Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı" ihalesini 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirmişti.

İhalede doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda uygulanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında ilansız olarak pazarlık usulü yöntemi uygulandı. İhale konusu yapım işi, "ivedi" olarak yapılması zorunlu olan işler arasında gösterildi.

Bakanlık, bu kapsamda ihaleye 9 firma davet ederken 5 firma da teklif verdi. Ekonomik açıdan en uygun teklif, 3 milyar 111 milyon 362 bin 15 TL bedelle Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığından geldi. İhaleyi, bu ortaklık kazandı. Söz konusu hattın, Küçükçekmece Gölü ile ileride yapılacak Kanal İstanbul projesinin altından geçecek şeklinde çift tüp tünel şeklinde yapılması planlandı.

Ancak Modifalt İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, işin açık ihale ile yapılmamasının yasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 14 Ekim 2021 tarihinde ihalenin iptali talebini reddetti. İşin yapım tekniği açısından özellik arz eden bir iş olduğunu ve ivedilik şartının gerçekleştiğini vurgulayan mahkeme, bu nedenle pazarlık usulü yapılmasında hukuka aykırılık olmadığını savundu. Ancak davacı şirket, bu karara itiraz etti.

İtirazı görüşen Danıştay 13. Daire, oyçokluğuyla dava konusu işlemin iptaline ve idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti. Danıştay, "kesin" olarak verilen karara karşı "düzeltme yolu"nun da kapalı olduğunu karara yazdı.