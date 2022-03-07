Emniyet, polisleri sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli yazıyı bütün il ve birimlere yollayarak personelin sosyal medya paylaşımları konusunda dikkatli olunması talimatı verdi.

Yazıda şu hususlara yer verildi:

Emniyet Teşkilatımızın tüm birimleri tarafından, mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin temininde suç ve suçlular ile terör ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz mesai mefhumu gözetmeksizin ve hız kesmeden çok yönlü olarak başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Emniyet Teşkilatı personelimizin yürütülen görevi meslek disiplinine uygun tutum ve davranış içinde, görevin gerektirdiği gizlilik ve saygınlığına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınarak yürütmesi son derece önemlidir. Ancak sosyal medya üzerinden görev üzerinden meslek ciddiyeti ile bağdaşmayan görüntülerin paylaşılması teşkilatımız hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

Ayrıca, bu görüntüler marjinal gruplar tarafından sosyal medyada paylaşılarak başarılı bir şekilde ozveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı hakkında kamuoyunda olumsuz düşünceler oluşmasına sebep olacak haberlere konu yapılmakla birlikte Emniyet Teşkilatı personelinin moral ve motivasyonunu düşürücü personeli deşifre etme amacı doğrultusunda da kullanılmaktadır. Terör ve organize suç örgütlerinin sosyal medya hesapları üzerinden kişi ve kurum minvalinde bilgi topladıkları ve topladıkları bu bilgileri eylem, saldırı, casusluk, bilgi alma vs.örgütsel faaliyetlerinde kullanabilecekleri apaçık ortadadır.

Bu kapsamda yerine getirdiğimiz kamu hizmetinin önemi göz önünde bulundurularak teşkilatımızın her kademesindeki personelin verilen görevi sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmesi, sosyal medya üzerinden polis meslek etiği ile bağdaşmayan, mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici, görevin gizliliğini ihlal eden paylaşımlarda bulunan personel hakkında süratle adli ve idari işlemlerin yapılmasını ve konunun sıralı amirlerce takibinin yapılmasını, tüm personele tebliğ edilerek herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesi hususları istendi.