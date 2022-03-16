YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 8 inci maddesine eklenen fıkrada yer alan; "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır" düzenlemesiyle birlikte vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan akademisyenler için oldukça önemli bir düzenleme 2020 yılında hayata geçirilmişti.

Ancak, ilgili Kanun hükmü çok açık olmasına rağmen çoğu vakıf yükseköğretim kurumları özellikle öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosunda çalıştırdıkları kişilerin maaşlarını eşitleme noktasında arzulanan seviyeye ne yazık ki bir türlü ulaşamadılar! Hatta, devlet yükseköğretim kurumlarındaki emsallerine yansıyan enflasyon artışı ve zamlar da bazı üniversitelerde uygulanamamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kendilerine gelen bu konudaki şikayetlerin ulaştığını belirterek; Yürütme Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına dair karar aldı!

İŞTE YÖK KARARI!