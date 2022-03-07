Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle 'yüksek patlama sesi' uyarısı
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 10:21
Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 10.00'dan itibaren belirli aralıklarla 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışlarının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız