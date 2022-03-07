MEB'de yüzde 57 oranında kadın öğretmen görev başında

- Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 52 bin 875 eğitim kurumunda görev yapan kadın öğretmen sayısı, yüzde 57'lik oran ile 570 bin 315'e ulaştı.

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgiye göre, resmi okullardaki 52 bin 875 eğitim kurumunda, 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitimi için 993 bin 669 öğretmen görev yapıyor.

Bu öğretmenlerin, yüzde 43'lük oranı ile 423 bin 354'ü erkek, yüzde 57'lik oran ile 570 bin 315'i kadın.

Türkiye'de son 20 yılda atanan 729 bin 416 öğretmenin yüzde 61,70'inin, son 5 yılda ataması yapılan 144 bin 489 öğretmenin ise yüzde 65'inin kadınlardan oluştuğu hesaplandı.

- Okul öncesi eğitimi kadın öğretmenlere emanet

Bakanlık verilerine branş bazında bakıldığında, en fazla kadın öğretmenin, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği branşlarında görev yaptığı belirlendi.

Buna göre, sınıf öğretmenlerinin yüzde 56'sını, İngilizce öğretmenlerinin yüzde 75'ini, okul öncesi öğretmenlerin ise yüzde 93'ünü kadın öğretmenler oluşturuyor.

- En fazla kadın öğretmen Marmara Bölgesinde

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bölgelere göre en fazla kadın öğretmen Marmara bölgesinde görev yapıyor. Marmara Bölgesi'nde çalışan 145 bin kadın öğretmen, toplam öğretmenler arasında yüzde 63'lük orana sahip.

Marmara Bölgesini, yüzde 60 oran ile 97 bin 500 bin kadın öğretmenin görev yaptığı İç Anadolu, yüzde 55 oran ile 77 bin öğretmenin görev yaptığı Akdeniz Bölgesi izliyor.