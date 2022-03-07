Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın öldü
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 16:04
İmamağa Mahallesi'nde Zeynal Y. ile eşi Remziye Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Zeynal Y, av tüfeğiyle eşini başından vurdu.
112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remziye Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zeynal Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı ile eşi Remziye Y'nin ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız