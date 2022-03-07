İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle 18 Mart Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fırkası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca İzmir Katip Çelebi Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 07/03/2022 tarihinden 18/03/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Not: Başvurular posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.