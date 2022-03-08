Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra'nın beyni cevap vermiyor
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten baba Murat Pınar, "Beyin ile ilgili sıkıntı büyük. Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor" sözlerine yer verdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği iki ameliyatın ardından sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Pelin Pınar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Baba Murat Pınar, AA muhabirine, kızının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirtti
Kızını yoğun bakımda henüz göremediğini ifade eden Pınar, "Doktorlar, her şeye hazırlıklı olmamızı, kızımın beyin ölümüne doğru gittiğini söyledi. Durumu şu anda kritik." diye konuştu
Serik ilçesinde sokak köpekleri kovalayınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, hızla çıktığı yolda İrfan Yayla'nın 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı.
Mahra Pelin Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız