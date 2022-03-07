AKOM'dan sonra Vali Yerlikaya'dan da kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk ve yağışlı havanın bu akşam itibariyle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı uyarısını yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, perşembe günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgasının, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar da devam edeceği öngörülüyor.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.
Yerlikaya, paylaşımına Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklamasını ekledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız