Özel eğitim uygulama alanlarına en az bir tane beceri uygulamaları geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 özel eğitim uygulama okuluna 210 bin 971 malzemeyi ulaştırmak üzere 20 tırın yola çıktığını belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde 517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu yıl sonu itibarıyla özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkartacağız." dedi.

Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Özer, bakanlık olarak son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda özel eğitimde de okullaşma oranlarının arttığını vurgulayan Özer, eğitimde fırsat eşitliği için özel eğitim okullarının hiç unutulmadığını ifade etti. Özer, "Yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencimiz, gerek kaynaştırma bütünleştirme yoluyla gerekse özel eğitim anaokullarında, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında her türlü hizmeti almaktalar." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, özel eğitimde sunulan hizmetlerin kapasitesini artırmak için özellikle son yıllarda özel eğitim anaokullarına ağırlık verdiklerini dile getiren Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önceden sadece 28 ilimizde olan özel eğitim anaokulunu büyük bir seferberlik başlatarak 81 ilde 2021 itibarıyla 112 anaokuluna ulaştırdık. Artık özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu sene okul öncesi eğitim seferberliğimiz var. Özel eğitimi de bu anlamda unutmuyoruz, 23 tane özel eğitim anaokulunu hizmete aldık ve dolayısıyla özel eğitim anaokulu sayısını 135'e çıkarttık. 2022 yılında yatırım programına 165 özel eğitim anaokulunu da dahil ettik. Yani, 2022 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizde 300 özel eğitim anaokulu hizmete girmiş olacak."

- "517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık"

Son yıllarda Bakanlık olarak özel materyallerin de üretimine ağırlık verdiklerine işaret eden Özer, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde 517 bin özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu yıl sonu itibarıyla özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkartacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeni bir projenin de başlatıldığını aktararak, 5 tane beceri uygulama alanında artık materyalden ziyade çocukların uygulama becerilerini, yaşam becerilerini artırmak için yeni alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Bugün 20 özel eğitim uygulama okuluna 210 bin 971 adet malzemeyi ulaştırmak üzere 20 tırın yola çıkacağını belirten Özer, "Görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya kadar 5 farklı alanda çocuklarımız için 1007 özel eğitim uygulama okulunda beceri uygulama alanları oluşturuyoruz. Şu ana kadar, bugünkü 20 ilimize göndereceğimiz 20 tır ile birlikte yaklaşık 250 bine yakın malzemeyi illerimize iletmiş olacağız." diye konuştu.

Özer, haziran ayından sonra hedeflerini güncelleyeceklerini bildirerek, "Diğer tüm özel eğitim uygulama alanlarına da en az bir tane olmak üzere beceri uygulama alanlarından kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor"

Milli Eğitim Bakanlığının kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir duruma geldiğine dikkati çeken Özer, "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor. Burada bulunduğumuz Ders Aletleri Yapım Merkezi, büyük özveriyle yıllardan beri eğitim öğretim materyalleri üretiyor. Aynı zamanda son yıllarda üretim kapasitesini artırmış olduğumuz meslek liselerimiz, büyük bir özveriyle eğitimin tüm kademelerindeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasitesini kullanıyor." diye konuştu.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Hanımefendilerin himayesinde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi'ni başlattık. Amacımızı, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaktı. İki ay gibi bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane yaptırdık. Günlük ortalama 272 tane kütüphane yapıldı. Bunu, meslek liselerimizin üretim kapasitesini devreye sokarak sağladık.

Meslek liselerimiz, mobilyadan tefrişata kadar tüm malzemeleri kendileri üretti. Biz, ülke olarak üretim kapasitesini artırdığımız zaman hem kaynaklarımızı verimli kullanabilme imkanımız var hem de eksikliklerimizi hızla giderebilme imkanımız var. İnşallah, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kapasitemizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için çalışacağız."

Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özer, materyallerin özel çocuklar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından beceri uygulama alanlarını gezerek bilgi alan Özer, çocuklarla da sohbet etti.

Bakan Özer, program sonunda malzemeleri taşıyan tırları beraberindeki heyetin yanı sıra özel eğitim alan çocuklarla uğurladı.