Bakan Nebati: Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var

Bakan Nebati: "Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ay çiçek yağı var."

Nebati'nin Açıklamalarından satır başları şöyle:

Yağ stoku bitmiştir diyerek halkı sokağa dökenler ihanet ediyorlar.

Bu ihanet içinde olanlarla bir hesaplaşmamız olacak.

20 Aralık öncesi döviz kurlarında spekülasyon yapanlarla ayı kişiler bunlar.

Ülke ekonomisine operasyon çekenler bilsin ki karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de gerekeni yapacağız.