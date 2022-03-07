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Marketlerde yağ denetimi: Deposunda olup, reyonunda olmayana ceza

Gebze, Kulu ve Mudanya'da deposunda yağ bulunan ancak reyonda temin etmeyen marketlere zabıta ekipleri tarafından yasal işlem uygulandı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 15:34
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Marketlerde yağ denetimi: Deposunda olup, reyonunda olmayana ceza

Vatandaşların hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için ilçe genelinde denetimlerini devam eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faaliyet gösteren zincir marketler ve dükkanlarda gıda ürünleri ve sıvı yağ fiyatlarına yönelik denetimde bulundu.

İlçedeki 16 market ve 4 depoda denetim gerçekleştiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından deposunda yağ bulunan ancak reyonda temin etmeyen marketlere yasal işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.

Depolardaki yağlar bir bir ortaya çıktı

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerine yönelik denetimde bulundu. Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, cezai işlem uygulandı.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ fiyatlarına zam geleceği iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ilçe genelindeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Market raflarında bulunmayan, depolarında mal saklayan işletmeler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Usulsüz mal saklayan işletmelere asla göz açtırmayacağız. Halkın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte stokçuluk ve fırsatçılığa karşı denetimlerimiz gece gündüz devam edecek" diye konuştu.

Kulu'da marketlerde sıvıyağı denetimi

Konya'nın Kulu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıvıyağı denetimlerinde, biri yerel diğeri ise zincir market olmak üzere 2 iş yerine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye zabıta ekiplerinin son günlerde fiyatlarında artış yaşanan ve sosyal medyadaki paylaşımlarda stok yapıldığı haberleri üzerine marketlerde sıvıyağ denetimleri gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Ünver, "Market ve depolarında yapılan incelemeler neticesinde biri yerel diğeri ise Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren zincir market şubesi olmak üzere 2 iş yerinin sıvıyağ stokçuluğu yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, stokçuluk yapan 2 iş yerine cezai işlemlerin uygulanması konusunda Konya Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmek evraklar tanzim edildi. Ayrıca bu konuların sosyal medyada yayılan bu haberler asılsızdır. Vatandaşlarım kuşkuya düşmesinler. İlçemiz genelindeki marketlerde yeterince sıvı yağ tedariğinde de sorunlar yaşanmadığı bildirilmiştir. Vatandaşlarımız bilmeli ki zabıta ekiplerimiz art niyetli stokçu esnafa göz açtırmayacaktır" dedi.

Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi

Viranşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market ve depolara fiyat ve stok denetimi yapıldı.

Viranşehir'de stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten market ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Fahiş fiyat denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren zabıtalar, elektronik faturaları tek tek kontrol etti. Zabıta ekipleri, geniş kapsamlı yapılan denetimler sırasında esnaflara stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimlerde, stokçuluk yapan işyerlerine cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde fiyat denetimi ve stokçulara yönelik çalışma başlattıklarını ve bu konuda zabıtalara talimat verdiğini anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Kimse kusura bakmasın milletimizin canını yakan stokçulara asla mesahama göstermeyeceğiz" diye konuştu.

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