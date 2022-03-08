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8 fakülte kuruldu, 2 yüksekokul, 1 fakülte kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 8 fakülte kuruldu, 2 yüksekokul, 1 fakülte kapatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 01:06
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8 fakülte kuruldu, 2 yüksekokul, 1 fakülte kapatıldı

Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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