8 fakülte kuruldu, 2 yüksekokul, 1 fakülte kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 8 fakülte kuruldu, 2 yüksekokul, 1 fakülte kapatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 01:06
Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
7 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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