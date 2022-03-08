8 Mart 2022 tarihli görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
8 Mart 2022 tarihli görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 01:14
ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref KAZANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah AYAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
7 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız