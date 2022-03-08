Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukrayna'da kadınlar ve çocuklar savaşın en acımasız yüzünü evinden yurdundan ve sevdiklerinden ayrılarak görmüyor. İnsanlıktan nasibini almamış fuhuş şebekeleri, evlerini yurtlarını terketmek zorunda kalan Ukraynalı mülteci kadınları hedef almaya başladı. Çeteler, kadınların ve çocukların zor durumlarından da faydalanmak istiyor. Rusya Ukrayna savaşı 13. günde de devam ediyor.

Ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi. Ukraynalı kadın, Polonya'ya geçmek isteyen bir arkadaşının Varşova'ya ücretsiz götüreceğini söyleyen bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti.

Zor durumda kalan arkadaşının ulaşım teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kadın "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine borcu olduğunu söyleyip bu borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş." ifadelerini kullandı.

Bu çeteler savaştan kar etmek istiyor

Uluslararası CARE şirketinde insan ticareti ve cinsel istismarla mücadele üzerine araştırmalar yapan Lauren Agnew İngiliz medyasında yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaş insan kaçakçılığı açısından oldukça kötü sonuçlar doğuracak. Avrupa'daki mülteciler giderek artan bir istismar riski ile karşı karşıya" dedi.

"Zaman geçtikçe mültecilerin insan tacirleri tarafından kullanıldığını, zorla fuhşa yönlendirildiklerini göreceğimiz kesin" diyen Lauren Agnew, "Bu çeteler için savaş kar elde etmek demek. Mültecilerin savunmasızlığından yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.