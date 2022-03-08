FETÖ'nün 'Anadolu' sivil yapılanması deşifre edildi: 3 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 10:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız