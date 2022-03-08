Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 180, Denizli'de 170, Hakkari'de 169, Uludağ'da 151, Palandöken'de 145, Kartepe'de 137, Ovacık ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Erciyes'te 130, Ergan'da 121, Yedikuyular'da 111, Ilgaz'da 103, Sarıkamış'ta 96, Hesarek'te 90, Murat Dağı'nda 75, Keltepe'de 70, Karboğazı ve Çambaşı'nda 62'şer, Konaklı'da 58, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Kop'ta 45, Mersivan'da 43, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 39'ar, Saklıkent'te 33, Yalnızçam ve Salda'da 30 ve Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 08.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -8 -3 Palandöken KY -9 -3 Denizli KY -7 3 Davraz KY -5 5 Kartepe KY -2 0 Uludağ KY -2 0 Erciyes KY -6 0 Sarıkamış KY -10 0 Ilgaz KY -5 -1 Ovacık KY 0 5 Yedikuyular KY -3 4 Gevaş Abalı KY -6 4 Yıldıztepe KY -2 0 Nemrut KY -7 3

(KY: Kar yağışlı)