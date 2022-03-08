Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, AA muhabirine, kentte, komuta kontrol merkezinin yanı sıra 40 istasyonda 69 ambulans ve yaklaşık 700 personelle 7 gün 24 sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Acil vakaya ulaşma süresinin 4,7 dakika olarak gerçekleştiğini, bağlı birimlerde ambulans sürücülerinin yüzde 8'inin, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30'unun kadınlardan oluştuğunu aktaran Pala, "Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, son 4 yıldır farklı bir uygulama ile personelin bu özel gününü kutluyor. Her 8 Mart'ta kadın sağlık personeli nöbeti erkek çalışma arkadaşlarına devrettiler. Bugün ayrıca erkek çalışanlarımız, el emeği, göz nuru ile hazırlanan cüzdanları kadın personelimize hediye edecek." dedi.

Kadınların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Pala, kurumda çalışanların yüzde 65'ini kadınların oluşturduğunu ayrıca birim sorumluların da kadın olduğunu vurguladı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 13 yıldır paramedik olarak görev yapan Sebahat Topul ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılmalarının mutluluk verici olduğunu belirtti.