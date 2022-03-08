Otomotivde maliyetler yüzde 18 arttı, tüketici cebinden ödeyecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte, birçok şirket Rusya'dan çekildiğini söylerken, etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu.

Rusya'da üretilen malzemelerin taşımacılık, yaptırım ve savaş hali nedeniyle üretim kıtlığı altına girmesiyle, otomobil üreticileri artan metal maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu durumun maliyetlere yansıyacağı ve otomobil fiyatlarını artıracağı belirtilirken, savaşın özellikle kaportadaki alüminyumdan katalitik konvertörlerdeki paladyuma ve elektrikli araç akülerindeki yüksek kaliteli nikele kadar otomobillerde kullanılan metallerin fiyatını artıracağı vurgulandı.

Halihazırda corona virüs pandemisi nedeniyle çip sorunu devam ederken, yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra metaller henüz Batı yaptırımlarının hedefi olmasa da, bazı nakliyeciler ve otomobil parçası tedarikçileri şimdiden Rus mallarından uzak duruyor.

HAM MADDE VE ENERJİ KAYNAKLI MALİYET ARTIŞI

Konuyla ilgili , "Peki ne olacak?" sorusuna cevap veren dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, "İlk olarak, iş modeli üzerinde daha fazla baskı yaratacak olan ham madde ve enerjiden kaynaklanan bir maliyet artışımız var" dedi.

Alüminyum ve paladyum Pazartesi günü rekor seviyelere ulaşırken, paslanmaz çelik yapımında da kullanılan nikel 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı

SON DÖRT AYDA ALÜMİNYUM MALİYETİ YÜZDE 60 ARTTI

Otomobil üreticileri için alüminyum ve magnezyum pres döküm parçalar üreten şirket CEO'su Andreas Weller ise Avrupa işinin son dört ayda alüminyum maliyetinde yüzde 60'lık bir artış ve aynı zamanda yükselen enerji faturaları gördüğünü söyledi.

Weller, "yüz milyonlarca dolarlık" maliyet artışıyla karşılaştıklarını ve müşterilerinden önceden anlaşılan fiyatlardan daha fazlasını ödemelerini istemek zorunda kaldığını belirtti.

Stellantis CEO'su Tavares ise, çip sıkıntısının sona ermesinin otomobil üreticilerinin yüksek metal ve enerji fiyatlarını dengelemesine yardımcı olabileceğini, ancak bu yıl yarı iletken sorunlarına herhangi bir çözüm beklemediğini sözlerine ekledi.

STOK AZALIYOR, FİYATLAR YUKARI ÇIKIYOR

Daha yüksek metal fiyatları yansımadan önce, otomobil stoklarını aşağı ve fiyatları yukarı ittiği için tüketiciler çip kıtlığının bedelini ödüyorlar.

ABD merkezli bir danışmanlık şirketi, ülkede üretilen yeni bir araç için ortalama işlem fiyatının, 2021'de aynı aya göre yüzde 18,5 artarak Şubat ayında 44 bin 460 dolar olduğunu aktardı.