Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Gaz akışını kesebiliriz

Ukrayna'ya yönelik işgalin 13. gününde Rusya'dan doğal gaz konusunda misilleme tehdidi geldi. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

"Rus petrolü yasaklanırsa varil fiyatı 300 dolar olur"

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmelere de değinen Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini söyledi. Uzmanlar ise, bunun küresel ekonomi için kabus senaryosu olduğunu belirtti.

ABD'nin, olası yasak kararı sonrası oluşacak petrol arzını, hasımları İran ve Venezuela ile çözmek istediği kaydedildi. Bu sebepten ötürü, önümüzdeki süreçte bu iki ülkeyle olan diplomatik ilişkiler artabilir.

Beyaz Saray: Yasak için bir karar vermedik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolünün ithalatına yasak getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor" dedi.