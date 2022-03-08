2021'de sadece 2 ürünün fiyatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verilerini açıkladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı, 2021'de yıllık yüzde 35.95 arttı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden, 2021'de bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 58.69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47.35 ile arpa ve yüzde 12.37 ile patates oldu.

Bir tek kuru soğan ve limon

Sözcü'nün TÜİK verilerine dayanarak aktardığına göre, sebzelerden sofralık domatesin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 14.78 artış gösterdi.

Sebzelerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30.22, patlıcan fiyatında yüzde 22.15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13.03 artış gerçekleşti.

Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24.86 ile soğan (kuru) oldu.

Meyve grubunda ise 2021'de bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün, yüzde 31.81 ile limon oldu.