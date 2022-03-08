'Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunmayı hedefleyen İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, "Rekabetçi Sektörler Programı" ile desteklenen, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi ziyaretinde Bakan Varank'a, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti.

Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TİM ve İHKİB'le beraber yaptıkları projeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Hazır giyimin ülkenin en dinamik sektörlerinden olduğunu vurgulayan Varank, "Hazır giyim sektörünün dijital dönüşüm merkezi diyebileceğimiz bu proje ile Avrupa Birliği'yle birlikte özellikle güçlü olduğumuz tekstil, konfeksiyon, hazır giyim sektörünün dijital dönüşümüyle ilgili bir merkezi İstanbul'umuza kazandırdık. Burada geleneksel yöntemlerle üretim yapan firmalarımız, özellikle KOBİ'lerimiz kendilerini dönüştürecek eğitimleri ve danışmanlıkları alabilecekler. Buranın imkanlarını kullanarak ürünlerini dijitalleştirebilecekler, e-ticaret platformlarına, e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler." dedi.

- "Proje bu ay başlayacak"

Projenin bu ay itibarıyla başlayacağını ve firmaların bu merkezden faydalanma imkanına kavuşacağını bildiren Varank, "Bildiğiniz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak endüstrilerin hem yalın üretime geçişiyle hem de dijital dönüşümüyle ilgili destekler veriyoruz. Model fabrika projelerimiz şu anda devam ediyor. İşte burası da model fabrikaların bir örneği olacak şekilde işletmelerimizi dijital dönüşüme taşıyacak, onlara danışmanlık hizmeti verecek, eğitim verecek." diye konuştu.

Varank, Dijital Dönüşüm Merkezi'ndeki son teknoloji ürünlerinin kendilerini etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi tekstil, konfeksiyon hazır giyim ülkemizin en önemli sektörleri arasında. Geçen sene 31 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız ve dış ticaret fazlası verdiğimiz, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan ve her geçen gün de dünyada etkimizi daha fazla gösterdiğimiz sektörler. Bu manada hem TİM Başkanı'mıza hem Birlik Başkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu şekilde özellikle STK'larla, sektörleri değiştirecek, dönüştürecek, onlara rekabet avantajı sağlayacak projeleri uygulamayı çok önemsiyoruz. İşte buradaki projeyi de Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İHKİB ve TİM'le beraber gerçekleştirdik. Böyle projelerle sektörü dönüştüreceğiz. Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı başaracağız."

- "Firmalar burada iplikten satışa kadar ürünlerini tasarlayabiliyor"

Mustafa Varank, Dijital Dönüşüm Merkezi'nin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri dijital dönüşüme hazırlayan bir merkez olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Firmalar buraya gelerek iplikten son ürüne, satışa kadar ürünlerini tasarlayabiliyor, planlayabiliyor, süreçlerini nasıl dijitalleştirerek daha verimli hale getirebilirler, bunu öğreniyorlar. Dolayısıyla burada firmalarımıza büyük bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor. Örnek ürünü ortaya koymadan, sadece dijitalde ürün geliştirerek firmalarımız, bu ürünleri pazarlamayı başarabilecekler. İşte onun bütün yöntemlerini ve süreçlerini bu merkezde firmalarımız kolayca öğrenecek ve uygulayacaktır."

- Dijital Dönüşüm Merkezi'nde hayalet mankenlerle çekim teknikleri çeşitlendiriliyor

Verilen bilgiye göre, Dijital Dönüşüm Merkezi ile İHKİB üyesi işletmelerin dijital dönüşüme geçişte olgunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi, çözüm ortakları ile danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve dönüşüm çalışmalarının sonuçlarının işletme özelinde takibi hedefleniyor. Dijital dönüşüm ile ilgili uygulama örneklerinin diğer sektörler bazında da incelenerek sürekli olarak gelişen ve değişen bu ekosistemlerin sektörel olarak takip edilmesi ve bu teknolojilerin KOBİ'lere uyarlanmasında rehberlik edilmesi amaçlanıyor. İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi, toplamda 1.250 metrekare alan üzerinde kurulu olup Yenibosna'da faaliyet gösteriyor.

İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nde yer alan fotoğraf stüdyosu ile hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunulması hedefleniyor.

Fotoğraf stüdyosunda yer alan yüksek teknolojiye sahip bütüncül otomasyon ve sonsuz fon imkanları ile sektöre farklı çekim alanları sunulurken, fotoğraf stüdyosunda yer alan hayalet mankenler ile çekim teknikleri çeşitlendirilerek farklı platformlara uygun bir şekilde ürünlerin sunulması sağlanıyor.

- Rekabetçi Sektörler Programı

Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği ile Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), temel olarak Türkiye'nin küresel rekabet koşullarına uyumunu artırma hedefine ulaşmak amacıyla tasarlandı. Programla AR-GE ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda program, sanayi altyapısı, AR-GE altyapısı, AR-GE ürünlerinin ticarileşmesi, yaratıcı endüstriler gibi farklı alanlarda birçok araç kullanıyor.Yaratıcı ve inovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek bunların yurt içinde ve AB pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, bugüne kadar yaklaşık 800 milyon avro kaynakla 88 projeyi destekledi ve desteklemeye devam ediyor.

Dijital Dönüşüm Merkezi ile İHKİB üyesi işletmelerin dönüşüme geçişte olgunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi, çözüm ortaklarıyla danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve çalışma sonuçlarının işletme özelinde takibi hedefleniyor.

İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nde yer alan fotoğraf stüdyosu ile de tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunulması hedefleniyor.

Program ve desteklenen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye "rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.