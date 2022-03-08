Altının gram durdurulamıyor: 941 lira seviyesine çıktı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 941 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,6 artışla 923,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,9 değer kazancıyla 941 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.542 lira, Cumhuriyet altını da 6.298 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,4 artışla 1.997,2 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,1 değer kazanarak, Ağustos 2020'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 2.021 dolara çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, emtia fiyatlarının seyrinin enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Halihazırda yüksek seyreden enflasyon ve salgın sonrası yeni yeni toparlanan ekonomik büyümeye yönelik kaygılar artarken, gelişmeler "stagflasyon" tartışmalarını da alevlendirdi. Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyona dair emarelerin hızlanmasıyla kendini korumaya almaya çalışan yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara yöneldiği görüldü.

Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.