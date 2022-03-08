Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Bozdağ: Eğer biz bir karar veriyorsak sosyal medya mahkemelerinin baskısı bizim kararımızı değiştirmemeli

Bozdağ: "Şu anda hakim ve savcılarımızın yüzde 43'ünü kadınlar oluşturmaktadır"