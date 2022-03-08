Dolar 14,50 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar günü 14,53 TL'den kapattı. Avro ise günü 15,85 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,3420
|14,3430
|14,5330
|14,5340
|Avro
|15,6460
|15,6470
|15,8530
|15,8540
|Sterlin
|18,8620
|18,9550
|19,0000
|19,0990
|İsviçre Frangı
|15,4750
|15,5530
|15,6200
|15,6990
|ANKARA
|ABD Doları
|14,3120
|14.3920
|14.5030
|14,5830
|Avro
|15,6060
|15,6860
|15,8130
|15,8930
|Sterlin
|18,8020
|19,0120
|18,9400
|19,1500