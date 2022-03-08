Zeytinburnu'nda ambulans devrildi
Zeytinburnu'nda devrilen ambulansta hasar oluştu.
Eklenme : 08 Mart 2022 11:46
Topkapı Alt Geçidi Yedikule yönünde seyreden 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve ambulansta bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bölgeye gelen ekipler, devrilen ambulansın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatırken kaza nedeniyle Yedikule yönünde yoğunluk oluştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız