Hacizli malların elektronik ortamda satışına ilişkin esaslar belirlendi

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırmayla satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hacizli malların satışına ilişkin, İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, açık artırmayla satış işlemlerinde taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımı zorunlu olacak.

Şartnamede, taşınır ya da taşınmazların temel bilgileri yer alacak ve artırmaya katılacakların muhammen kıymetinin yüzde 10'u oranında nakit teminat veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği burada yazılacak.

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu olacak. Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması halinde ise artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar mektup, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilecek.

- En düşük teklif 100 lira olacak

Elektronik Satış Portalı'nda yapılan açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek, teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1'inden ve 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika daha uzatılacak.

- İhalenin yapılması aşaması

Yönetmeliğe göre, birinci ve ikinci artırma icra müdürü tarafından ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminat iade edilmeyecek, satış masraflarına mahsup edilecek. Teminat bedelinin kalması halinde ise kanun hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenecek.

Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalı'ndan kaldırılacak, ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ise ikinci artırma sonucuna kadar açık artırma ilanı erişime açık tutulacak.

Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ise ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacak.

Satış talebi, teklif verme süresi başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde ise satış durdurulacak.

Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilecek. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

Artırma bittikten sonraki ilk iş gününde Elektronik Satış Portalı'ndan kaynaklanan teknik sebeplerle artırmanın son 10 dakikası içinde teklif verilemediği icra müdürü tarafından tespit edilirse, artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verilebilecek. Portaldan duyurulacak bu artırmanın başlayacağı ve biteceği gün ve saat aralığı uzatma kararından itibaren 3 günü geçemeyecek, bu süre içinde daha önce en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacak, yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

Artırma bittikten sonraki ilk iş gününde icra müdürünce artırmanın sonucu ile ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenlenecek ve bu tutanaktaki bilgiler aynı gün Elektronik Satış Portalı'nda ilan edilecek. İhalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı da tutanakta açıkça belirtilecek.

- Teminatın iadesi, ihale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi

Açık artırma devam ederken kendisinden daha yüksek teklif verilen ihale katılımcısına, artırma sonuçlanmadan talep etmesi halinde nakit teminatı sistem üzerinden iade edilebilecek. En yüksek teklif veren haricindeki katılımcılara da yatırdıkları nakit teminat, artırma sonuç tutanağının Elektronik Satış Portalı'nda ilan edilmesini müteakip UYAP üzerinden iade edilecek. Teminat mektubunun geri alınması için ise icra dairesine müracaat edilmesi gerekli olacak.

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini ilgili icra dairesi hesabına ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmayacak. İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin yatırılmasından sonra gerçekleştirilecek.

- Satış giderleri tarifesi

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak satışların, satış giderleri tarifesine ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taşınmaz mallar için satış gideri 5 bin 780 lira olarak belirlendi.

Motorlu kara taşıtlarında otomobil ve diğer yük vasıtalarının satış gideri 2 bin 880, kamyonet, minibüs, midibüs, arazi taşıtı için 3 bin 110 lira, kamyon, otobüs, çekici (tır) için 3 bin 930 lira, iş makineleri, römork ile çekici ve römorklarda ise 4 bin 470 lira olacak.

Taşınır diğer mallar için satış gideri ise 840 lira olarak uygulanacak.