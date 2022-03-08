Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık sözleşmesini fesh eden ve GİH sınıfına memur olarak başlayanlar emeklilik şartlarında genel hükümlere tabi olur, ancak yıpranma payları GİH sınıfında iken de emeklilik yaş gruplarından indirilir.