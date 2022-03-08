HAK-İŞ Genel Başkanı: Bazı belediye başkanları hala direniyor!

Aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı da olan Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, 8 Mart'ı bir kutlama gününden ziyade anma günü olarak değerlendirdiklerini belirterek, emek mücadelesi verirken hayatlarını kaybeden tüm kadınlara Allah'tan rahmet diledi.

Taşeron sisteminin yeni aşamasından itibaren Hizmet-İş Sendikasının üye sayısında ciddi düşüş olduğunu belirten Arslan, sendikalarında 37 binin üzerinde kadın üyenin bulunduğunu ifade etti.

Sendikanın yeni üye profilinin belediyelerde ve belediye şirketlerinde çalışanlardan oluştuğunu dile getiren Arslan, belediyelerdeki işçileri örgütlemede taşeron sistemiyle ilgili mevzuat yasalaştıktan sonra başarıya ulaştıklarını anlattı.

- "Belediyeler ile şirketlerinde sendikal başarıyı henüz yakalayamadık"

Hastaneler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve KİT'ler gibi kamu kurumlarında sendikal örgütlenmeyi güçlü bir şekilde başardıklarını belirten Arslan, 2020'de toplu sözleşme hakkı elde ettikleri belediyeler ile bunların şirketlerinde henüz bu başarıyı yakalayamadıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının, "Demokles'in kılıcı" gibi özellikle taşerondaki işçilerin üzerinde büyük baskı oluşturduklarını ifade eden Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediye başkanları, kadro verilmemesi, belediye çalışanlarının taşeronda devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza yoğun baskı yaptı. Bu baskılarda da sonuç alamayıp sistem artık toplu sözleşme aşamasına gelince bazı belediyelerimizde taşerondan geçen arkadaşlarımızın toplu sözleşmelerini ne yazık ki hala yapamadık. Ankara'da da dahil. Belediye başkanları hala direniyor. Karar aşamasını greve götürsek kimse kalmayacak. Dolayısıyla müzakereyle çözmeye çalışıyoruz."

- "Bazı temel sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yazılı olarak ilettik"

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü'nde yer alan erken emeklilik düzenlemesinin kaldırılması, tayin ve becayiş konusundaki zorlukların kaldırılması, ağırlıklı olarak Çaykur, Orman Genel Müdürlüğü ve şeker fabrikalarında, kısmen belediyelerde de bulunan geçici mevsimlik işçilerin kadroya alınması ve KİT'lerde çalışanların kadrolarının verilmesi gibi bazı temel sorunların çözülmesine ilişkin talepleri, geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı şekilde ilettiklerini bildirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), kadın ve erkek çalışanların, kamu ve özel sektördeki iş yerlerinde şiddet ve tacize uğramalarını önlemek amacıyla 2019'da 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini hazırladığını anımsatan Arslan, bugüne kadar bazı ülkelerin imzaladığı bu sözleşmeyi vakit kaybetmeden Türkiye'nin de imzalaması çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da bir an önce son bulması temennisinde bulunan Arslan, Ukrayna'daki sendikalarla dayanışma içinde olduklarını ve ilk aşamada 5 bin dolarlık katkıda bulunduklarını açıkladı.