Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluştuğu programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Kadınlarımızın şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, kültürümüzün hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Hakikat bu iken yakın tarihimizde buna ters düşen birçok hadiseye şahit olduk.

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

*Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı.

*Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum.

*Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim.

*2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti.

*Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz.

*Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız.