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ABD Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 19:30
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Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

- Mültecilerin yükünü Avrupa ile paylaşma sözü

Biden, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD'de de petrol fiyatlarını artıracağını belirterek, "Putin Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığından bu yana ABD'de petrol fiyatları ortalama 75 sent arttı ve daha da artıyor. Bunun ülke içinde en az şekilde azalması için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya savunma ve insani yardım alanında da destek verdiğini anımsatan Biden, "ABD, mültecilerin bakım sorumluluğunu Avrupalı ortaklarıyla paylaşacak. Böylece mültecilerin sorumluğunun bedeli sadece Ukrayna'ya sınırı olan Avrupalı ülkelere kalmayacak." dedi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına ve ABD ile Batı ülkelerinin de Rusya'ya baskıyı artırdığına işaret ederek, "Uyguladığımız yaptırımlar, Rusya ekonomisinde daha şimdiden çok büyük zararlara yol açtı. Rus rublesi Putin savaş ilan ettiğinden bu yana yüzde 50 azaldı. 1 ruble şu anda 1 Amerikan sentinden daha az." ifadesini kullandı.

- Fahiş fiyat artırımına giden şirketleri hedef aldı

Ukrayna savaşından yararlanarak fahiş fiyat artırımına giden petrol şirketleri ve finans firmalarını hedef alan Biden, "Putin'in Ukrayna'ya savaşının benzin fiyatlarını artırmasını anlarız. Ancak fahiş fiyat artırımının ya da bu durumu istismar etmesinin bir bahanesi olamaz. Bunu hoş görmeyeceğimizi belirtmek isterim." dedi.

Biden, temiz enerji tüketimine geçmenin önemine de işaret ederek, "Eğer temiz enerjiye geçersek kimse benzin fiyatlarından dolayı endişe etmek zorunda kalmaz. Bu da Putin gibi tiranların fosil yakıtları başka ülkelere karşı silah olarak kullanamayacağı anlamına gelir." yorumunu yaptı.

Ukrayna halkının ve liderlerinin kahramanlığını takdir ettiğini dile getiren Biden, "Ukrayna'nın Putin için hiçbir zaman bir zafer olamayacağı aşikar. Putin bir şehri ele geçirebilir ama tüm ülkeyi elinde tutamaz. Putin'in küresel barış ve istikrara tacizlerine şimdi yanıt vermezsek, özgürlüğün bedeli gelecekte daha ağır olacaktır." DEDİ.

- Rusya, ABD'nin en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3. ülke

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD geçen yıl petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğunu Kanada'dan gerçekleştirdi.

Kanada'yı Meksika takip ederken, Rusya ABD'nin geçen yıl en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3'üncü ülke konumunda yer aldı.

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ABD'nin 2021'de Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı günlük 672 bin varili buldu.

ABD'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 8'i Rusya'dan karşılandı.

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