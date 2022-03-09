Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mart 2022 20:32
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A'nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız