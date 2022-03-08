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Bakan Özer: Kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen konsere katıldı. Konser öncesi konuşan Bakan Özer, "Başörtüsü, kat sayı uygulamasının yol açmış olduğu eğitim sistemindeki problemler çözülürken, diğer taraftan da kız çocuklarımızın, kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendi. Artık Türkiye, toplumunun tüm kesimleriyle barışık, tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmaktan mutluluk duyan bir ülke" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 22:04
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Bakan Özer: Kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendi

Bakan Özer, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Sancaktepe Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmada son 19 yılda eğitimin niteliğinin artırmasıyla ilgili herkesin tanık olduğu devasa bir eğitim seferberliğinin gerçekleştirildiğini belirten Özer, okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının arttığını söyledi.

Özer, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 44'lerden yüzde 90'lara, yüksek öğretimdeki okullaşma oranlarının ise yüzde 14'lerden yüzde 45'lere çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar çıkarken yani ülkemizin gençleri, çocukları eğitimle buluşurken bundan en fazla faydalanan kızlarımız ve kadınlarımız oldu. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 36'lardayken, bugün yüzde 88'e ulaştı. Yüksek öğretimdeki gelişme çok daha dramatik. Yüksek öğretimde 2000'li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11'ler civarındayken, 2022 yılında yüzde 48'in üzerine çıktı. İlk defa 2014 yılında kadınların yüksek öğretimdeki okullaşma oranı erkekleri geçti. İşte son 19-20 yıldaki eğitimin hikayesinde ihmal edilmeyen, en fazla değer verilen kesim kızlarımız ve kadınlarımız oldu."

Bakan Özer, 2000'li yılarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen olduğunu, bunun sadece yüzde 40'ının kadın öğretmenlerden oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün 1,2 milyon öğretmenimiz var ve bunun yüzde 59'u kadın öğretmenlerimizden oluşuyor. Yani son 19 yıl, eğitimde erişimin tüm kademelerde arttığı ama aynı zamanda eğitimin demokratikleştiği en önemli dönem oldu. Bir taraftan başörtüsü, katsayı uygulamasının yol açmış olduğu eğitim sistemindeki problemler çözülürken, diğer taraftan da kız çocuklarımızın, kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendirildi. Hatırlayın o günlerde başörtüsünden dolayı yurt dışına giden gençlerimiz vardı. Bunlar çok kolay bir şekilde unutuldu. Artık Türkiye, toplumunun tüm kesimleriyle barışık, tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmaktan mutluluk duyan bir ülke. Elbette böylesine bir seferberliği gerçekleştirmek için güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. İşte bu lider de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kendilerine son 20 yıldaki eğitimdeki bu devasa seferberliğe katkılarından, desteklerinden, her yıl bütçede en büyük bütçeyi eğitime ayırmasından dolayı hem şahsım hem de milli eğitim camiası adına şükranlarımı sunuyorum."

Kız çocuklarının eğitime erişimini, büyük bir seferberlikle himayesine alarak sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da teşekkür eden Özer, "Çünkü hakikaten on yıllardan beri kız çocuklarımızın eğitime erişimi, özellikle mühendislik bilimlerine erişimleriyle ilgili ciddi seferberlikler düzenlediler. En son hanımefendinin himayesinde 'Hayat Boyu Öğrenme' halk eğitim merkezlerinde, açık öğretimde 'Nerede Kalmıştık' projesiyle eğitimlerine bir şekilde ara veren kadınlarımızı eğitimle buluşturmayla ilgili çok önemli bir seferberlik başlattı. Ben onun için de hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Özer, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, "Şeyh Edebali'nin bir sözü var. Devlet büyükleri için kulanmış olduğu bir söz var. Der ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz de Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle küçük bir ekleme yapıyoruz. Kadını yaşat ki insan yaşasın." ifadelerini kullandı.

- "Kadınlar bir araya geldiklerinde yıkılmaz bir kaleden farksız olurlar"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da inşa edilen yüksek medeniyette kadının yerinin her zaman çok özel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şarkıların en güzeli, şiirlerin en unutulmazı hep kadınlar için yazıldı. Aynı zamanda milli mücadelede kağnısıyla cepheye mermi taşıyan Şerife bacıydı. Canı pahasına vatanı korumak için düşmana karşı silah kuşanan Kara Fatma'ydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez' derken tarihi bir gerçeği haykırıyordu. Dün milli mücadelede, bugün ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için kadınlar en ön safta var gücüyle mücadele ediyor. Büyük Türkiye'nin temelleri kadınlarla birlikte atıldı. Aydınlık geleceğimiz de yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı ve huzuru, küresel ekonomide söz sahibi olabilmemiz için her alanda aktif olan kadınlar gücümüze güç katıyor."

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına kadınlarla birlikte ulaşılacağını dile getirerek, kadınların emekleriyle, alın teriyle hayatın her alanında olduğunu ifade etti.

İstanbul'da 163 bin öğretmenden 110 bininin kadın öğretmenlerden oluştuğunu aktaran Yerlikaya, hakimlerin yüzde 46'sının kadınlardan oluştuğunu, üniversitelerdeki kadın akademisyen sayısının ise 2002'ye göre 3 kat artarak erkeklerin sayısını aştığını söyledi.

Siyasi temsilin kadın haklarının vazgeçilmez unsurlarından olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bugün İstanbul'umuzdaki 961 mahallemizde 144 kadın muhtarımız görev yapıyor. 1400 belediye meclis üyemizden 258'i kadınlardan. 39 ilçemizden, belediye başkanlarımızdan sadece biri kadın; Şeyma Döğücü." diye konuştu.

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Yerlikaya, Döğücü'nün ilçesi için gece gündüz durmadan çalıştığını dile getirerek sözlerini tamamladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Kadınları Türkiye'nin merkezine alarak bir medeniyet tasavvuru şekillendiren Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla biz de Sancaktepe'yi ihya ve inşa etmeye çalışıyoruz. Siyasette kadın, sanatta kadın, sanayide kadın, sporda kadın, tarımda kadın, turizmde kadın velhasıl kelam toplumun tüm damarlarında kadın olsun diyoruz. Bu motivasyonla da göreve geldiğimiz günden beri sürekli kadın odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ile ilçede görev yapan öğretmenler ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Türk sanat müziği konserinin gerçekleştirildiği etkinlik hediye takdimiyle sona erdi.

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