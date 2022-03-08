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Türkiye'nin 'özel görev uçaklarında' kadın imzası

Türk havacılık sanayisinin lider kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), askeri ve sivil amaçlarla kullanılan "özel görev uçaklarını" kadın yöneticiye emanet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 22:41
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TUSAŞ Özel Görev Uçakları Program Müdürü Diğdem Aydın Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında endüstri mühendisi olarak TUSAŞ'ta çalışmaya başladığını söyledi.

2019 yılından bu yana da Özel Görev Uçakları Program Müdürü olarak görev yaptığını anlatan Sayın, bu kapsamda, kullanıcı isterleri doğrultusunda talep edilen ürünlerin, sözleşme imzasından ürün teslimatına ve garanti tamamlanana kadar olan tüm süreçlerin "maliyet etkin ve plana uygun şekilde" yönetilmesini sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Sayın, "İşe başladığım günden bu yana silahlı kuvvetlerimizin birçok önemli projesinde farklı pozisyonlarda görev aldım. Özel görev uçakları kapsamında yine silahlı kuvvetlerimizin ve diğer kullanıcı paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli projeleri yürütüyorum. Şu an yürütmekte olduğum iş hacmi 750 milyon dolar civarında. Mezun olduğum günden bu yana savunma sanayimiz için çalışıyorum ve bundan da onur duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

Özel görev uçaklarının "gizli" ve "hizmete özel" projeler olduğunu belirten Sayın, yürüttükleri çalışmalarla kullanıcının isterleri doğrultusunda uçakları "özel görevler" için hazırladıklarını söyledi.

Sayın, "Bu projelerde genellikle modernizasyon faaliyetleri yapıyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetler olmayan farklı paydaşlarımız için projeler yürütüyoruz. Yurt dışına verdiğimiz tekliflerimiz de var. Özel görevler kapsamındaki ihtiyaçlarını gidermek üzere modernizasyon projeleri yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Kadınların katkısı çalışan oranının çok daha ötesinde"

TUSAŞ'ta kadın çalışan oranının yüzde 15 düzeyinde olduğunu ifade eden Sayın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu bir oran olarak değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Kadınların yarattığı katma değer, sağladıkları niteliksel katkılar bu oranın çok daha ötesinde. Hem şirketimizde hem sektörümüzde birçok önemli ve kritik pozisyonda kadın yöneticilerimiz görev alıyor. Savunma sanayisi ülkemizin en önemli sektörlerinden biri, kadınlar olarak bu başarının paydaşı olduğumuzu düşünüyorum. TUSAŞ da kadınlara önem veren, kadınlara gerekli fırsatları tanıyan önemli bir şirketimiz. Bu anlamda TUSAŞ'ta çalıştığım için çok mutluyum."

- "Kadınlarla çalışmak başarıya giden bir unsur"

Bir kadın yönetici olarak kadınlarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sayın, şunları kaydetti:

"Kadınların empati yetenekleri, aynı anda birden fazla işi yönetme becerileri, farklı fikirleri karar alma süreçlerinde kullanma yetileri gibi becerilerden dolayı ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarla çalışmak bir ayrıcalık, tercih ya da eşitlik meselesi değil, başarıya giden önemli bir unsur bence. Bu anlamda da kadın yönetici olarak kadın çalışma arkadaşlarımla çok güzel çalışmalar yürüttüğümü söyleyebilirim. Genç kadın mühendislerimize de TUSAŞ'ın onlara kucak açtığını ve beklemekte olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir çalışma ortamı onları bekliyor. Sayımız son yıllarda büyük bir ivmeyle arttı, kadın çalışanlarımızın sayısı da artıyor. Hepsini bekliyoruz. Bir kadın olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, bana bu kadar büyük bir şirkette yöneticilik pozisyonunda fırsat tanıyan tüm yöneticilerime teşekkür etmek isterim. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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