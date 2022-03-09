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Savaşa evet mülteciye hayır: İngiltere sadece 300 Ukraynalı aldı

Rusya'nın işgali şimdiye kadar 2 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine yol açtı. İşgal öncesinde savaş çığırtkanlığı, daha sonra Rusya'ya yönelik yaptırımların bayraktarlığını yapan İngiltere ise bu mülteci akınını seyretmekle yetiniyor. İngiltere şimdiye kadar sadece 300 mülteci kabul etti

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Mart 2022 07:00
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Savaşa evet mülteciye hayır: İngiltere sadece 300 Ukraynalı aldı

Ukrayna'da Rusya'nın işgali sürerken savaşın mağdurları siviller, hayatta kalmak için çevre ülkelere göçüyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu. Savaş öncesi dönemde Rusya'ya en ateşli tehditleri savuran ve Ukrayna'nın arkasında olacağını her fırsatta söyleyen İngiltere ise Ukrayna'dan kaçan 2 milyon mülteciden sadece 300 kişiyi kabul ettiğini duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50'den 300'e çıkarıldığını belirtti.

26 BİN KİŞİ BAŞVURDU

İngiltere İçişleri Bakanlığı, önceki gün toplam 17 bin başvurunun yapıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtti. Toplamda 26 bin 700 başvuru arasından sadece 300 kişinin kabul edilmesi, ülke genelinde de infiale yol açtı. Gölge İçişleri Bakanı görevini üstlenen İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, kabul edilen göçmen sayısındaki düşüklüğün "şaşırtıcı derecede düşük ve acı verici" olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

UKRAYNA'YA KARŞI İKİ YÜZLÜ DAVRANDI

  • Konuyla ilgili ülke basınına konuşan Ukraynalılar, evrak işlemlerinin oldukça karmaşık olduğunu, bürokratik süreçte bir sürü engelle karşılaştıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Savaş öncesi dönemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Dışişleri Bakanı Liz Truss'a kadar birçok üst düzey siyasi isim Rusya'ya, "yüksek bedeller ödeyeceği" yönünde tehditler savurmuş, İngiliz politikacılar sık sık, "Ukrayna ile İngiltere omuz omuza" mesajı paylaşmıştı. İngiltere'nin savaşın 13. gününde sadece 300 mülteci kabul etmesi, Londra yönetiminin ikiyüzlü siyaset uyguladığı yorumlarına neden oldu

EN FAZLA POLONYA'YA GÖÇTÜLER

BMMYK Başkanı Filippo Grandi, Ukrayna'dan savaş nedeniyle göçen mülteci sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı. En fazla Ukraynalının 1 milyon 200 bin kişi ile Polonya'ya göçtüğü belirtilirken, Macaristan 180 bin, Slovakya 122 bin, Moldova 83 bin, Romanya 78 bin Ukraynalı mülteciye kapısını açtı. Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya 53 bin Ukraynalıyı kabul ederken, müttefiki Belarus 406 kişiye onay verdi.

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