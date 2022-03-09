Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar

FETÖ'nün ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books ve Blue Dome Press isimli Twitter hesapları, gece saatlerinde Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir mesaj paylaştı.

MESAJLAR KISA SÜREDE SİLİNDİ

Gülen'in varisinin, damadı Cevdet Türkyolu olduğuna dair bilginin yer aldığı taziye ilanı formatındaki mesaj kısa süre sonra silindi.

'Hesabımız hacklendi'

FETÖ'nin ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, Twitter hesabından Gülen'i 'öldü iddialarından' 1 saat önce ziyaret ettiğini duyurarak haberleri yalanladı.

FETÖ DERGİSİNİN HESAPLARI

FETÖ'ye ait Çağlayan Dergisi, Google Play'de Tughra Books ismiyle; iTunes'da ise Blue Dome Press ismiyle yayın yapıyor.

Her iki uygulamanın da kayıtlı olduğu şirketin adresi '335 Clifton Bulvarı Clifton, New Jersey 07011' olarak gösteriliyor.