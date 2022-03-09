Atıl arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği

Atıl arazilerini üretime açanlar için yüzde 75 oranında hibe desteği verilecek. 2022 yılı için geçerli olacak hibe programı kapsamında, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandıranlar desteklenecek. Ayrıca, iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirenler, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artıranlar, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kuranlar, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimi artıranlar, hibe programından yararlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında, çok daha büyük oranda Hazine arazisini çiftçilere tahsis edeceklerini belirterek, "Arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi.